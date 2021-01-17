نابولي يمطر شباك فيورنتينا بسداسية في الكالتشيو

الأحد 17/يناير/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تسجيل ستة أهداف في شباك نادي فيورنتينا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.


سجل سداسية نابولي إنسيني في الدقيقة 5 ودييجو ديم في الدقيقة 36 ولوزانو في الدقيقة 38 وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45 قبل ان يسجل إنسيني الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 72 واختم السداسية ماتيو بوليتانو في الدقيقة 89.


بهذا الفوز رفع نابولي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة والثلاثين في المقابل توقف رصيد فريق نادي فيورنتينا عند النقطة الثامنة عشر والتي أبقته في المركز الرابع عشر.

أخبار تهمك

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعة و 23 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

02:58 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»