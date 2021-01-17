نابولي يمطر شباك فيورنتينا بسداسية في الكالتشيو

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من تسجيل ستة أهداف في شباك نادي فيورنتينا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.









سجل سداسية نابولي إنسيني في الدقيقة 5 ودييجو ديم في الدقيقة 36 ولوزانو في الدقيقة 38 وبيوتر زيلينسكي في الدقيقة 45 قبل ان يسجل إنسيني الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 72 واختم السداسية ماتيو بوليتانو في الدقيقة 89.









بهذا الفوز رفع نابولي رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة والثلاثين في المقابل توقف رصيد فريق نادي فيورنتينا عند النقطة الثامنة عشر والتي أبقته في المركز الرابع عشر.



