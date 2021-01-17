الإمارات تسجل 3453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الأحد، 3453 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 162251 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية.

 

رصدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 3432 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 249.808 حالات.

 

وسجلت الصحة الإماراتية، وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 740 حالة.

 

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع  في الإمارات، 151,096 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الإمارات اصابه كورونا

أخبار تهمك

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعة و 25 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 19 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 4 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 6 ساعات

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

الإمارات تقوم بأكثر من 77 ألف مسحة جديدة لفيروس كورونا

الإمارات تسجل 735 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات.. تسجل أكثر من ٧٠ ألف حالة شفاء من فيروس كورونا

الإمارات تسجل ١٤٢٤ حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الإمارات تعلن تسجيل 1.390 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

02:58 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»