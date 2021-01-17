رئيس مجلس النواب: تحية لكل شهيد دفع حياته للذود عن الوطن

قدم رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، تحية إلى الشهداء والمصابين، خلال بداية الجلسة المنعقدة حاليًا، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.





وقال جبالي: "أقدم تحية لكل شهيد دفع حياته للزود عن الوطن، ولكل من فاضت روحه لرفعة شأن الوطن، مضيفًا: مهما قلنا في حق الشهيد لن نوفيه حقه، فهو من تخلى عن متاع الدنيا وزينتها في سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة الوطن، فهو ذلك البطل الذي واجه الموت بكل شجاعة مواجهًا بذلك أعظم التحديات على وجه الأرض".





وأضاف: "تحية لكل أم وزوجة وأخت شهيد وأبناءها، وتحية لكل ضحايا ومصابي العمليات الحربية والعسكرية".





البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون لزيادة موارد صندوق تكريم الشهداء





وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.



