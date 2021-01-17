رئيس مجلس النواب: تحية لكل شهيد دفع حياته للذود عن الوطن

الأحد 17/يناير/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
قدم رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، تحية إلى الشهداء والمصابين، خلال بداية الجلسة المنعقدة حاليًا، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وقال جبالي: "أقدم تحية لكل شهيد دفع حياته للزود عن الوطن، ولكل من فاضت روحه لرفعة شأن الوطن، مضيفًا: مهما قلنا في حق الشهيد لن نوفيه حقه، فهو من تخلى عن متاع الدنيا وزينتها في سبيل إعلاء كلمة الله والحفاظ على كرامة الوطن، فهو ذلك البطل الذي واجه الموت بكل شجاعة مواجهًا بذلك أعظم التحديات على وجه الأرض".

وأضاف: "تحية لكل أم وزوجة وأخت شهيد وأبناءها، وتحية لكل ضحايا ومصابي العمليات الحربية والعسكرية".

البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون لزيادة موارد صندوق تكريم الشهداء

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض في الحرص على زيادة موارد الصندوق المنشأ وفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 وذلك نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، مثل توفير فرص الدراسة فى كافة مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار اتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.

كما شملت فلسفة مشروع القانون، توفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون، الأمر الذى يستلزم تعزيز موارد الصندوق المشار إليه وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعى لدى العاملين بالدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رئيس مجلس النواب برلمان 2021 الشهداء

أخبار تهمك

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ أقل من ساعتين

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

منذ ساعة و 20 دقيقة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

02:58 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

12:27 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»