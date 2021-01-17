"الحديد والصلب" تعلن القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والمنقسمة

الأحد 17/يناير/2021 - 03:32 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية (CA:IRON)، عن القوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة عن عن السنوات المالية المنتهية في 30 يونيو 2018 و30 يونيو 2019 و30 يونيو 2020.

وحققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في شهريونيو 2020 ، فيما حققا خسائ 1.5 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2019 ، وحققت خسائر بمقدار 750 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في 2018.

انت الجمعية العامة العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، وافقت على حل وتصفية الشركة فور الانتهاء من عملية التقسيم، وتفويض رئيس الجمعية في تعيين المصفيين وتحديد أتعابهم ومدة التصفية على أن يكون المركز المالي للشركة في 31 ديسمبر 2020 أساساً للتصفية

وحققت شركة الحديد والصلب المصرية، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، خسائر بلغت 274.48 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 367.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019-2020.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 237.72 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 280.31 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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