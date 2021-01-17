غدا .. 18 مباراة في افتتاح الدور الثاني لكأس مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


تستكمل غداً الإثنين منافسات الدور الثاني التمهيدي لكأس مصر بإقامة 18 مباراة في الثانية عصرا.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات الاثنين 18 يناير

1- زد إف سي مع الترسانة على ملعب الكلية الحربية.

2- هليوبوليس مع السكة الحديد على ملعب نادي هليوبوليس.

3- كوكاكولا مع بهتيم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.

4- سرس الليان مع مصر للتأمين على ملعب نادي سرس الليان.

5- جمهورية شبين مع العياط على استاد جامعة المنوفية.

6- النجوم مع ميت خلف على ملعب النجوم.

7- الشمس مع النصر على ملعب نادي الشمس.

8- ألعاب دمنهور مع نادي بروكس ورك على استاد دمنهور.

9- طنطا مع مياه البحيرة على ملعب نادي طنطا.

10- ميجا سبورت مع بيلا على ملعب مياه البحيرة.

11- الصيد بالمحله مع دكرنس على ملعب محطه حسن.

12- البلدية مع بنى عبيد على ملعب نادي البلدية.

13- شباب منية سمنود مع كفر الشيخ على ملعب سمنود.

14- بلقاس مع المنصورة على ملعب نادي بلقاس.

15- المجد السكندري مع حرس الحدود على ملعب افريكانو.

16- أصحاب الجياد مع أبو قير على ملعب المصنع الحربي.

17- دمياط مع منتخب السويس على ملعب رأس البر.

18- بتروجت مع الزرقا على ملعب بتروسبورت.

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