غدا .. 18 مباراة في افتتاح الدور الثاني لكأس مصر

Advertisements





رأفت أمين



تستكمل غداً الإثنين منافسات الدور الثاني التمهيدي لكأس مصر بإقامة 18 مباراة في الثانية عصرا.



ويستعرض "الفجر الرياضي" مواجهات الاثنين 18 يناير



1- زد إف سي مع الترسانة على ملعب الكلية الحربية.



2- هليوبوليس مع السكة الحديد على ملعب نادي هليوبوليس.



3- كوكاكولا مع بهتيم على ملعب الدفاع الجوي الفرعي.



4- سرس الليان مع مصر للتأمين على ملعب نادي سرس الليان.



5- جمهورية شبين مع العياط على استاد جامعة المنوفية.



6- النجوم مع ميت خلف على ملعب النجوم.



7- الشمس مع النصر على ملعب نادي الشمس.



8- ألعاب دمنهور مع نادي بروكس ورك على استاد دمنهور.



9- طنطا مع مياه البحيرة على ملعب نادي طنطا.



10- ميجا سبورت مع بيلا على ملعب مياه البحيرة.



11- الصيد بالمحله مع دكرنس على ملعب محطه حسن.



12- البلدية مع بنى عبيد على ملعب نادي البلدية.



13- شباب منية سمنود مع كفر الشيخ على ملعب سمنود.



14- بلقاس مع المنصورة على ملعب نادي بلقاس.



15- المجد السكندري مع حرس الحدود على ملعب افريكانو.



16- أصحاب الجياد مع أبو قير على ملعب المصنع الحربي.



17- دمياط مع منتخب السويس على ملعب رأس البر.



18- بتروجت مع الزرقا على ملعب بتروسبورت.