توزيع 25 طن من اللحوم المجمدة على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة بالدقهلية

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أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم عن بدء توزيع 25 طن من اللحوم المجمدة على الاسر الاولى بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل.



في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالاسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية بالمحافظات.



وجدير بالذكر أن الكميات المشار غليها من اللحوم تم توفيرها بمشاركة وتعاون جمعية الاورمان ومديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية مع المحافظة من خلال الادارة العامة للتنمية البشرية باشراف وتنسيق الدكتوره هدى بلاط مدير عام الادارة والتى اوضحت ان التوزيع على الاسر يتم من اليوم 17 يناير الجارى وحتى يوم 11 مارس القادم.





وقد وجه محافظ الدقهلية بضرورة التنسيق الكامل مع مديرية التضامن التضامن الاجتماعى لوضع خطة توزيع وذلك لاحكام التوزيع على الاسر المستحقة من خلال الجمعيات الاهلية المنتشرة بربوع المحافظة وذلك لتغطية الاسر والمستحقين بمراكز ومدن وقرى المحافظة.



وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير لجمعية الاورمان وللمجتمع المدني علي جهودهم الملموسة وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، مشيرا بأن هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.



شهد محافظة الدقهلية علي مستوي جميع المراكز والمدن والقري حملات مكثفة للتصدي للتعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة التعديات.





جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات علي مستوي المحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، فى هذا الشأن.



أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان التعديات على الاراضى الزراعية واراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا الى ضرورة ان تتضافر جهود كافة الاجهزة لايقاف تلك التعديات تنفيذا للقانون حرصا على مستقبل الاجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.



جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع اقسام ومراكز الشرطة والادارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لاى تعديات على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة.

