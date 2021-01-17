القبض على تشكيل عصابي سرقات في الدقهلية

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ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني، القبض علي تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالاكراه بعد قيامهم بارتكاب ١٠ وقائع سرقات متنوعة، وكانوا في طريقهم الي سرقة محل ذهب بالاكراه بدائرة المركز.



تم صبط التشكيل العصابي وبحوزتهم سيارة ملاكي مسروقة بالاكراه من طريق رافد جمصة.



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية عن استعداد تشكيل عصابي لسرقة محل ذهب بالاكراه بدائرة مركز الستاموني.



تم إعداد عدة أكمنة ثابته ومتحركة لضبط المتهمين وتمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد الجندي رئيس مباحث الستاموني، ومعاونه النقيب مارادونا هاني معاون المباحث، من ضبطتهم وهم كلا من "محمد ق. ال" ٢٨ سنة،عاطل، مسجل شقي خطر وسبق اتهامة في ٥ قضايا سرقة بالاكراه ومقيم بقرية قلابشو، و"مصطفي ك. ع. ال. "٢٥ سنة، عاطل، ومقيم فرشوط نجع حمادي، ومصطفي ح. ال "وشهرته مصطفي "الميت "، ٢٩ سنة عاطل ومقيم البلينا سوهاج، "واحمد ح. ع. "١٨ سنة،عاطل ومقيم نجع حمادي قنا، وضبط بحوزتهم بندقية خرطوش و٦ طلقات من ذات الغيار وسلاح أبيض "سنجة" وسيارة ملاكي ماركة نيسان صني، مبلغ بسرقتها من طريق رافد جمصه.



وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب عده وقائع سرقة منها سرقة مزرعة دواجن ومصنع لانتاج الاعلاف واضافوا بتخطيطهم لسرقة احدي محلات الذهب بدائرة المركز وانهم ضبطوا قبل قيامهم بتنفيذ العملية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



