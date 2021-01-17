مهرجان أسوان يصدر التقرير السنوي الثاني عن صورة المرأة في السينما العربية

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كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بطباعة الإصدار الثاني للتقرير السنوي الذي يحمل عنوان "صورة المرأة في السينما العربية"، الذي يصدر ضمن فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان، بعد أن شهدت الدورة الرابعة الإصدار الأول منه عام 2020.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أن تقرير "صورة المرأة في السينما العربية" يعد أول محتوي بحثي يرصد أوضاع المرأة فيما يصدر من أفلام سينمائية في المنطقة العربية، وكيف يراها صناع هذه الأفلام كموضوع لأفلامهم؟ وكذلك كيف تعبر هي بذاتها عن نفسها فيما تقدمه من إبداع سينمائي على مستوي المضمون والذائقة الإبداعية .



وقالت إدارة المهرجان: التقرير يرصد جملة مشاركات النساء في صناعة الأفلام في المنطقة العربية، وإسهامها وحريتها في العمل والمعوقات التي تقابلها، وحقيقة المساواة بينها وبين أدوار الرجال العاملين بنفس المهام في هذه الصناعة، وذلك سعيا من المهرجان لتكون إصدارات هذا التقرير بعد عدة سنوات بمثابة مرجع بحثي مدقق يفيد الباحثين والدارسين لأوضاع السينما في المنطقة.





وأضافت إدارة المهرجان: التقرير يقدم أيضا معلومات تفصيلية سنوية عن حجم الإنتاج وطبيعته، وكل ما يمكن رصده من عناصر في أول وثيقة بحثية دورية لهذا الغرض، رصدها نقاد محترفون عبر نموذج موحد للرصد يتم تطبيقه على الأفلام المنتجة فى كل دولة عربية خلال عام، إضافة لمحتوي متنوع لكل ناقد حرية تحريره فيما يتعلق برؤيته لخصوصيات موضوع البحث في سينما بلاده خلال العام، ليكون التقرير السنوي الذى يصدر في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية محتوى بحثي قادر على الرصد، قد يسهم في تصويب صورة المرأة وتطوير نظرة الصناع لها.

وقالت الكاتبة والناقدة إنتصار دردير المشرف على تحرير التقرير : يشارك في الإصدار الثاني 14 ناقد من كبار النقاد العرب، ويطرح كل منهم رؤيته وتقييمه لوضع السينما في بلاده في ظل جائحة كورونا، وكيف عكست الأفلام التى عرضت سينمائيا أوعبر المنصات صورة المرأة ؟ وهل عبرت عن أزماتها وطموحاتها وعن حقيقية دورها في مجتمعها؟ ومدى مشاركة النساء في صناعة الأفلام .





وأشارت إنتصار دردير إلى أن النقاد المشاركين في تحرير الكتاب هم خيرية البشلاوى (مصر)، مهدى عباس (العراق)، عبد الستار ناجى (الكويت)، لمى طيارة ( سوريا)، رانيا حداد (الأردن)، خالد على (السودان)، عبد الرزاق الزاهر( المغرب)، علا الشيخ (فلسطين)، نبيل حاجي (الجزائر)، نجوى قندقجي (لبنان)، إنصاف أوهيبة (تونس)، داليا باعشن (السعودية)، عزة القصابي (سلطنة عمان)، ونور سريب (اليمن) .





من جهة أخرى، أكدت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالدورة الخامسة التي كان مقررا عقدها في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل، حيث بدأ المهرجان بالفعل إستلام الأفلام المشاركة في مسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة، ولكن نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد تقرر تأجيل إنعقاد الدورة الخامسة، وسيتم الإعلان عن موعدها النهائي وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتداعيات فيروس كورونا .