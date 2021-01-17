إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية والبيئية بالاسواق والمخابز وتم تحرير109 محضرا لمخالفات بنطاق المحافظة منهم 43 محضرا في مجال المخابز و66 محضرا في مجال الاسواق والمحلات.

وقرر المحافظ احالة جميع المحاضر المحررة الى النيابة العامة لاعمال شئونها، جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعة على التقرير الذى عرضه المهندس السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية.


وأوضح وكيل الوزارة أنه تم المرور على عدد من الأسواق والمخابز والمحلات بمراكز ومدن المحافظة اسفرت عن ضبط مخالفات في مجال المخابز شملت نقص وزن ومخالفة مواصفات وتصرف في دقيق،وعدم وجود لافتة وتجميع خبز وعدم وجود بون صرف،وفي مجال الاسواق والمحلات شملت عدم اعلان عن الاسعار وادارة نشاط بدون ترخيص وبيع بازيد من التسعيرة وتجميع سلع مدعمة وتصرف في سلع تموينية.

وأشار وكيل التموين انه تم ضبط 600 كيلو سكر تمويني تم تجميعهم و85 شيكارة اعلاف بدون فواتير شراء و12 قاروصة سجاير بيع بازيد من التسعيرة و80 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة،وكلف محافظ الدقهلية وكيل وزارة التموين لمتابعة تصرفات النيابة فى الوقائع المشار اليها،وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع انواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.


جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والاسعار المناسبة.
إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية
إحالة 109 محضراً بالمخالفات للنيابة العامة في الدقهلية

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