ترتيب هدافي الدوري الإيطالي قبل مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس

الأحد 17/يناير/2021 - 03:28 م
يوفنتوس وانتر
يوفنتوس وانتر
محمد الدمتناوي
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، صدارة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 15 هدف، ويأتي خلفه البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان برصيد 12 هدف.

ويحتل المركز الثالث تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو برصيد 11 هدفًا، ثم يليه جواو بيدرو برصيد 10 أهداف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإيطالي الممتاز كالتالي:

1– كريستيانو رونالدو – 15 هدفًا.
2 – روميلو لوكاكو – 12 هدفًا.
3 – تشيرو إيموبيلي– 11 هدفًا.
4 – جواو بيدرو – 10 أهداف.
5 – لويس مورييل – 10 أهداف.
6 – زلاتان إبراهيموفيتش – 10 أهداف.
7 – لويس مورييل – 8 أهداف.
8 – أندريا بيلوتي – 9 أهداف.
9 – لاوتارو مارتينيز – 9 أهداف.
10 – نزولا – 8 أهداف.
11 – هنريك مخيتاريان – 8 أهداف.
12 – دومينيكو بيراردي – 7 أهداف.
13 – دوفان زاباتا – 7 أهداف.
14 – هيرفينج لوزانو – 7 أهداف.
15 – جوردان فيريتو – 7 أهداف.

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