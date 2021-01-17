تراجع سعر الذهب 8 جنيهات خلال أسبوع

الأحد 17/يناير/2021 - 03:26 م
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
وكالات
إنخفضت  أسعار الذهب بقيمة 8 جنيهات بالسوق المحلى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، مع صعود الدولار والسندات الأمريكية.

وتراجعت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 8 جنيهات، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 تداولات الأسبوع يوم الاثنين الماضى عند مستوى 809 جنيهات، وأنهى التعاملات مساء السبت عند 801 جنيه، فى حين افتتحت الأوقية عند 1848 دولاراً، وتراجعت إلى 1827 دولاراً ، وسجل  جرام الذهب عيار 24 سجل 916 جنيهاً، وعيار 18 سجل 687 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6408 جنيهات.


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