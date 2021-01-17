استمرار حبس عاطل وربة منزل لاتجارهما في الاستروكس

الأحد 17/يناير/2021 - 03:28 م
بوابة الفجر
داليا عادل
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل وزوجة نجله 15 يوم علي ذمة التحقيقات، لقيامهم بتصنيع مادة الإستروكس المخدر وترويجها على عملائهما.


ورودت معلومات وأكدتها تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان قيام "ح. م" 60 سنة، عاطل، مقيم بمساكن العبد بدائرة القسم، والسابق اتهامه في القضية رقم 8141 لسنة 2010م السلام ثان " مشاجرة وضرب "، وزوجة نجله "ر. م" 30 سنة، بدون عمل ومقيمة بذات العنوان، يزاولان نشاطًا إجراميًا تخصص في تصنيع مادة الإستروكس المخدر بقصد الإتجار بها متخذان من الشقة محل سكنهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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