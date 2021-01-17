ارتفاع مبيعات سيارات "هيونداي" الصديقة للبيئة بنسبة 36% خلال 2020

أظهرت بيانات شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات التي نشرت اليوم أن مبيعات سيارتها الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة خلال 2020 مقارنة بـ 2019. وذكرت وكالة يونهاب أن البيانات أظهرت أن هيونداي أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا وشركة كيا موتورز التابعة لها باعا 501.487 سيارة صديقة للبيئة.



