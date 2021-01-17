ارتفاع مبيعات سيارات "هيونداي" الصديقة للبيئة بنسبة 36% خلال 2020

الأحد 17/يناير/2021 - 03:20 م
سيارات هوينداي الصديقة للبيئة
سيارات هوينداي الصديقة للبيئة
وكالات
أظهرت بيانات شركة هيونداي موتور لصناعة السيارات التي نشرت اليوم أن مبيعات سيارتها الصديقة للبيئة ارتفعت بنسبة 36% لتصل إلى أكثر من 500 ألف وحدة خلال  2020 مقارنة بـ 2019. وذكرت وكالة يونهاب أن البيانات أظهرت أن هيونداي أبرز شركة لصناعة السيارات في كوريا وشركة كيا موتورز التابعة لها باعا 501.487 سيارة صديقة للبيئة.

ومثلت السيارات الهجينة التي تعمل بالبنزين 52% من المبيعات بواقع 262.186 وحدة تليها الكهربائية بواقع 178.158 وحدة والكهربائية الهجينة بواقعة 54.362 وحدة والتي تعمل بخلايا الوقود بواقع 6.781 وحدة. ومن المتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الصديقة للبيئة هذا العام حيث تعتزم هيواندي خامس أكبر شركة لصناعة السيارت على مستوى العالم إطلاق مزيد من طرازات السيارات الكهربائية.

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