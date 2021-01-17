نائب بـ "الشيوخ" : إدراج حركة «حسم» على قوائم الإرهابية بداية النهاية للتنظيم الأم

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أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار وزارة الخارجية الأمريكية بإدراج حركة «حسم» على قوائم التنظيمات الإرهابية، خطوة جيدة من شأنها دعم الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، ويؤكد أيضًا صحة رؤية الدولة المصرية وما اتخذته من قرارات تجاه التنظيمات التي تسعى إلى زعزعة استقرار الدولة المصرية ومنطقة الشرق الأوسط.



وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، الأحد، أن هذا القرار يستبق المخاوف من تغييرات الإدارة الأمريكية الجديدة واستغلال عناصر الإخوان لبعض النوافذ للولوج إليها، مشيرًا إلي أن إدارة الرئيس الأمريكي «جو بايدن» ستجد نفسها أمام اختبار حقيقي في هذا الملف الذي يتطلب مزيدًا من الإجراءات حظر جماعة الإخوان التنظيم الأم وتجفيف منابعه.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي أن القرار انتصار مهم بعد سنوات من حرب مصر على الإرهاب، في وقت كان العالم كله والإدارة الأمريكية نفسها غير مقتنعة بإدراج مثل هذه المنظمات على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذا القرار يعد حرق أوراق اللعب القديمة التي تم استخدامها من قبل الإدارة الأمريكية فترة حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.



وأوضح «كمال»، أن تأثيرات القرار يساعد المنطقة في تجفيف منابع الإرهاب لأن الإدراج على قوائم الإرهاب يتبعه قرارات تجفيف منابع الدعم وتتبع مصادر التمويل وفرض عقوبات على الدول والمنظمات التي تساعد هذه الجماعات.

