40 غارة روسية على مواقع داعش في سوريا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:13 م
غارات
غارات
وكالات

أعلن المرصد السوري، ارتفاع حصيلة الضربات الجوية الروسية، على البادية السورية خلال 24 ساعة الفائتة، إلى أكثر من 65 غارة جوية.

 

وشنت المقاتلات الروسية، غارات على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب - حماة - الرقة ومواقع أخرى في البادية، وسط معلومات عن خسائر بشرية.

 

وتواصل الطائرات الحربية الروسية، تحليقها في أجواء البادية السورية، وسط ضربات جوية مستمرة على مناطق انتشار تنظيم داعش ضمن مثلث حلب- حماة – الرقة.

 

وقد  رصد المرصد تنفيذ الطائرات لأكثر من 40 غارة جوية منذ ما بعد منتصف الليل لصباح اليوم الأحد.

 

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