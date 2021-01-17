عاجل.. السيسي يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

الأحد 17/يناير/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. 

وأوضح متحدث الرئاسة، اليوم الأحد، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب إطلاقها رسميا مطلع العام الجاري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل.

وأكد السيسي، دعم مصر الكامل لأنشطة وعمل الاتفاقية التي تمثل بداية واعدة نحو الاندماج القاري في إفريقيا.

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