عاجل.. السيسي يستقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.





وأوضح متحدث الرئاسة، اليوم الأحد، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية عقب إطلاقها رسميا مطلع العام الجاري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل قبل قليل.



