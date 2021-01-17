بسلاح أبيض..سقوط المتهم لاتهامه بقتل شخص بموقف بالمرج

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط متهم بقتل شخص أثناء مشاجرة بموقف خاص للسيارات بالمرج.



تبلغ لقسم شرطة المرج بمشاجرة ومتوفى بموقف ميكروباص خط العريش ـ المرج الجديدة دائرة القسم، وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة على النحو التالي،طرف أول (م ع م ع) سن 40 عامل ومقيم مركز نجح حمادي بقنا ( توفى متأثرًا بإصابته بجرح طعني غائر بالرقبة من الجهة اليسري وآخر باليد اليمني ـ تم نقله لمستشفي جراحات اليوم الواحد ).

والطرف الثاني (ه ا م ا) سن 29 سائق ومقيم حي الصفا ـ العريش رابع شمال سيناء.



بالفحص تبين انه أثناء تواجد الثاني بالموقف محل البلاغ وقيامه بتحميل الركاب بالسيارة قيادته " والمحدد لها الدور لتحميل الركاب " حضر المجني عليه واستقل سيارة أخرى وحال معاتبه الثاني له حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح ابيض " سكين " كانت بحوزته محدثا إصابته المُشار إليها والتي أودت بحياته.



وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بالموقف محل البلاغ من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.



بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق



