البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 17/يناير/2021 - 03:00 م
نيفين سمير
ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 3.5 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 681.342 مليار جنيه وسط تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي ، مع تحول الاجانب للبيع لجنى الارباح بعد اسبوع من الشراء التجميعى مع استمرار الأداء الايجابى للأسهم العقارية و خاصة أسهم صفقة بايونيرز و الخدمات المالية بقيادة هيرمس و بعض أسهم الرعاية الصحية و الأدوية .
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن بتحول المؤشر الرئيسي للون الاخضر ما سينعكس بإرتفاع ثقة الافراد للمزيد من المخاطرة و الذى يستمر معه الأداء الايجابى على أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ونصح الخبير متعاملوا البورصة و بالتخلى عن الشراء الهامشى .
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس ، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3274 نقطة.