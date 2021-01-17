البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 17/يناير/2021 - 03:00 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 3.5 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 681.342 مليار جنيه وسط تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي ، مع تحول الاجانب للبيع لجنى الارباح بعد اسبوع من الشراء التجميعى مع استمرار الأداء الايجابى للأسهم العقارية و خاصة أسهم صفقة بايونيرز و الخدمات المالية بقيادة هيرمس و بعض أسهم الرعاية الصحية و الأدوية .


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن بتحول المؤشر الرئيسي للون الاخضر ما سينعكس بإرتفاع ثقة الافراد للمزيد من المخاطرة و الذى يستمر معه الأداء الايجابى على أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ونصح الخبير متعاملوا البورصة و بالتخلى عن الشراء الهامشى .


وتراجع  المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 11446 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس  ، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3274 نقطة.
 

أخبار تهمك

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ 33 دقيقة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 18 ساعة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

12:57 م

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»