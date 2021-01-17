البورصة تربح 3.5 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

ربحت البورصة المصرية اليوم نحو 3.5 مليار جنيه وأغلق رأسمالها السوقي عند مستوى 681.342 مليار جنيه وسط تراجع هامشي للمؤشر الرئيسي ، مع تحول الاجانب للبيع لجنى الارباح بعد اسبوع من الشراء التجميعى مع استمرار الأداء الايجابى للأسهم العقارية و خاصة أسهم صفقة بايونيرز و الخدمات المالية بقيادة هيرمس و بعض أسهم الرعاية الصحية و الأدوية .









وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال أن بتحول المؤشر الرئيسي للون الاخضر ما سينعكس بإرتفاع ثقة الافراد للمزيد من المخاطرة و الذى يستمر معه الأداء الايجابى على أسهم مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ونصح الخبير متعاملوا البورصة و بالتخلى عن الشراء الهامشى .







