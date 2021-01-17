مصرع شخصين في تصادم أتوبيس رحلات مجندين مع سيارة ربع نقل بقنا

الأحد 17/يناير/2021 - 03:09 م
لقي شخصين مصرعهما، في تصادم اتوبيس رحلات مجندين، مع سيارة ربع نقل بالكيلو 10 بطريق فقط القصير، في قنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير امن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد مصرع كل من محمود منصور محمد، 20 عامًا، واحمد عمران سليمان، 19 عامًا، مقيمان أسوان، في تصادم اتوبيس رحلات مجندين، مع سيارة ربع نقل بالكيلو 10 بطريق فقط القصير، في قنا.

تم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى قوص، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 3 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 18 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ نصف ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

12:57 م

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»