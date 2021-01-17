مصرع شخصين في تصادم أتوبيس رحلات مجندين مع سيارة ربع نقل بقنا

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لقي شخصين مصرعهما، في تصادم اتوبيس رحلات مجندين، مع سيارة ربع نقل بالكيلو 10 بطريق فقط القصير، في قنا.



تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير امن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا من مرفق اسعاف قنا، يفيد مصرع كل من محمود منصور محمد، 20 عامًا، واحمد عمران سليمان، 19 عامًا، مقيمان أسوان، في تصادم اتوبيس رحلات مجندين، مع سيارة ربع نقل بالكيلو 10 بطريق فقط القصير، في قنا.



تم نقل الجثامين الى مشرحة مستشفى قوص، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

