سقوط سائق وآخر لاتهامهما بحيازتهما أجهزة لتقوية شبكات المحمول بالمعادي

كشفت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، عن أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي دائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل دائرة القسم اشتبه في مستقلي السيارة ماركة متسوبيشى لانسر فضي اللون حال توقفها بجانب الطريق.





وباستبيان الأمر تمكن من ضبط كل من (س. م. ك. ع) سن 27 سائق ومقيم المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان "قائد السيارة ويعمل عليها كسائق"، و(ا. ع. ا. م) سن 30 فني كهرباء بشركة ومقيم إهناسيا بني سويف.





وعثر بداخل السيارة على المضبوطات التالية: 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، وإريال هوائي "مختلفة الأنواع"، و4 لفات سلك كهربائية، و3 وصلات معدنية لإريال الهوائي، و4 جهاز ريسيفر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة.



