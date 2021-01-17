سقوط سائق وآخر لاتهامهما بحيازتهما أجهزة لتقوية شبكات المحمول بالمعادي

الأحد 17/يناير/2021 - 03:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
كشفت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، عن أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادي دائرة قسم شرطة المعادي بشارع كورنيش النيل دائرة القسم اشتبه في مستقلي السيارة  ماركة متسوبيشى لانسر فضي اللون حال توقفها بجانب الطريق.

وباستبيان الأمر تمكن من ضبط  كل من (س. م. ك. ع) سن 27 سائق ومقيم المشروع الأمريكي بدائرة قسم شرطة حلوان "قائد السيارة ويعمل عليها كسائق"، و(ا. ع. ا. م) سن 30 فني كهرباء بشركة ومقيم إهناسيا بني سويف.

وعثر بداخل السيارة على المضبوطات التالية: 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، وإريال هوائي "مختلفة الأنواع"، و4 لفات سلك كهربائية، و3 وصلات معدنية لإريال الهوائي، و4 جهاز ريسيفر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها في تقوية شبكات المحمول، وتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوادث المعادي اجهزة تقوية شبكات المحمول

أخبار تهمك

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ نصف ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 18 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

12:57 م

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»