بعد تزايد البرودة.. قوي مناعتك ضد نزلات البرد

مع انخفاض درجات الحرارة، بدأت حالة المناخ تصبح أسوأ فأسوأ مما أدى إلى قلق المواطنين من تعرضهم لأية أمراض بسبب برودة الطقس، خاصة في وقت ينتشر فيه فيروس كورونا التاجي المستجد بمختلف بقاع العالم.





وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





كما تتنبأ هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز النصائح التي يمكن الاعتماد عليها من أجل لتقوية المناعة ضد نزلات البرد وكذلك التعامل مع الطقس البارد:





- يجب الاعتماد على الأطعمة والمشروبات التي تزيد المناعة وذلك لتفادي أية نزلات برد بسبب انخفاض حرارة الطقس، وتناول الخضراوات والأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، وهناك بعض الأطعمة تزيد من المناعة فعلى سبيل المثال الفلفل الأحمر يساعد على تعزيز جهاز المناعة ويحسن من مستويات السكر فى الدم والسيطرة على ضغط الدم.





- تناول الأغذية الطبيعية الغنية بالفيتامينات تقوى جهاز المناعة، وتلك الأغذية هي الفراولة، الجوافة، البرتقال، اليوسفي، الفلفل الرومي، وكذلك الجزر، القرع، البطاطا، الطماطم، بجانب الجبن، كبد البقر، صفار البيض، الأسماك الدهنية.





- لابد من الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة تساعد على تقوية الجهاز المناعي وخاصة للأطفال حيث إن مناعة الأطفال ضعيفة خاصة في فصل الشتاء.





- هناك طريقة لزيادة المناعة يتم فيها الجمع بين تناول الفلفل الالوان مع كمية قليلة جدا من الفلفل الحار + اوراق الجرجير + الجزر + الطماطم + الخيار + الفاصوليا الحمراء + معلقة زيت زيتون كبيرة ويضاف إليهم قطع من سمك التونة ثم تقوم بعصر ثمرتين ليمون عليهم جميعا وهذا تكون جمعت كل الفيتامينات والعناصر اللازمة لجهاز مناعة قوية.





- يعد الزنك والسيلينيوم عنصرين هامين يشاركان في تشكيل استجابة مناعية كافية، ويتوفران في الجبن وكبد الدجاج واللبن.





- يجب أن ينام الإنسان 7 ساعات على الأقل من أجل تحقيق هذا الغرض، لأن السهر يفقد المناعة، ويمكن الاعتماد على الرياضة لتقوية المناعة، حيث أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم من شأنها أن ترفع مستويات هرمونات السعادة وتزيد من إنتاج الجسم لمواد كيميائية تساعد على تحسين النوم، ومن ثم تقوية المناعة.



