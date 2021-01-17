الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل رحلة المونديال

الأحد 17/يناير/2021 - 02:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يعقد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، جلسات مكثفة خلال الساعات الماضية، من أجل الترتيب لسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم، إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية.

وواصل المارد الأحمر، خطاباته مع اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الدولي، من أجل الترتيب للبطولة الأهم، والحصول على كافة التعليمات في ظل جائحة كورونا.

وكان مجلس إدارة النادي، قرر سفر البعثة إلى العاصمة القطرية الدوحة، على متن طائرة خاصة لتوفير الراحة والوقت، وخوفًا من فيروس كورونا المستجد.

وتأهل النادي الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية، بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بالنهائي الذي أقيم في نوفمبر الماضي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية، في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 فبراير المقبل حتى 11 من نفس الشهر.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

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