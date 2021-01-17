تحقيقا للعدالة.. فلسطين تطالب "الجنائية الدولية" بالإسراع في التحقيق بجرائم الاحتلال

الأحد 17/يناير/2021 - 02:49 م
بوابة الفجر
عبد الله الميهي
حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال ضد الفلسطينين، مؤكدة أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الخجولة أو القرارات الأممية التي لا تنفذ لن تستطيع إخفاء حجم المسؤولية القانونية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي تجاه تلك الجرائم، مطالبة في الوقت ذاته المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين تحقيقا للعدالة الدولية.

مشهد إجرامي يتكرر يوميا
وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الأحد، إنه في مشهد إجرامي يتكرر يوميًا، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي وكتيبتها المتقدمة المعروفة باسم "شبيبة التلال" و"مجموعات تدفيع الثمن" التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين والاعتداء على منازلهم ومركباتهم وقمعهم فى عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فى تكامل واضح للأدوار يشرف عليه ويخطط له اليمين الحاكم فى دولة الاحتلال، بهدف الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان بأشكاله كافة.

وأضافت الخارجية، أن آخر هذه الاعتداءات كان اعتداء جيش الاحتلال الهمجي على المسيرات السلمية في كفر قدوم وعنزا وجبع، واقتحاماته الليلية المتواصلة لبلدة العيسوية، واستهداف مواطنيها ومنازلهم ومنشآتهم الاقتصادية وملاعبهم الرياضية، بالإضافة للمشهد اليومي لعربدات المستوطنين واعتداءاتهم على منازل المواطنين كما حصل بالأمس في مسافر يطا، وإقدامهم على إغلاق الشوارع ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة كما حدث في الطريق الواصل بين بلدتي زعترة وتقوع جنوب شرق بيت لحم، والطريق الواصل بين ترمسعيا وسنجل، مشيرة إلى أن مصادر إعلام محلية أفادت بأن ما تسمى "شبيبة التلال" تخطط وتمهد للسيطرة على تلة أبو الناظور وشعب اللصف شرق بيت لحم، التي تقدر مساحتها بنحو 800 دونم تمتد حتى البحر الميت.

عدوان مفتوح
وأدانت، بأشد العبارات عدوان الاحتلال المفتوح ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، محذرة من مغبة التعامل مع اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين الاستفزازية كأمور باتت مألوفة وعادية لأنها تتكرر يوميا، مؤكدة أن الصمت الدولي على تلك الجرائم والانتهاكات يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على تنفيذ المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، لإغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومتصلة جغرافيا بعاصمتها القدس الشرقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فلسطين عدوان الخارجية الاحتلال اسرائيل

أخبار تهمك

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 15 ساعة

أمطار غزيرة تهطل على ستاد المكس قبل مباراة الأهلي والبنك

منذ نصف ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 15 ساعة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 18 ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 51 دقيقة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ أقل من ساعتين

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

حماس تنتقد مقاضاة "هنية" بـ"الجنائية الدولية"

طارق فهمي: الموقف العربي في حاجة إلى قوة دفع كبيرة لدعم القضية الفلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تسللهما من غزة

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تسللهما من غزة

عشراوي تصف اعتداء الاحتلال على طلبة مدرسة الخليل بـ "الخطير"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

12:57 م

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»