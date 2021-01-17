تساقط أمطار متوسطة على معظم أنحاء محافظة الإسكندرية

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تشهد محافظة الإسكندرية منذ قليل تساقط أمطار بين متوسطة إلى غزيرة، مع نشاط في حركة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وحذرت محافظة الإسكندرية عن احتمالية سقوط أمطار اليوم الأحد، وطالبت مواطنيها بتوخي الحذر واتخاذ التدابير الإحترازية.



وقالت المحافظة، في بيانها، إنه بناء على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية فإنها رفعت درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجويه المتوقعة اليوم الأحد 17 يناير والتي تشير إلى فرص سقوط أمطار قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشديدة.

وأضافت المحافظة، ولكن بعد الظهر قد تغزز قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة، لكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.



وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجويه المتوقعة.

