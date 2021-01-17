معدل وفياته 75%.. ماذا تعرف عن فيروس "نيباه" الذي تنقله الخفافيش؟

الأحد 17/يناير/2021 - 02:45 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في غضون الحرب التي يقودها العالم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتخوف العلماء جراء الحديث عن ظهور فيروس "نيباه" القاتل الذي تنقله الخفافيش، قد يجتاح البلاد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن فيروس "نيباه" القاتل الذي تنقله الخفافيش.

١. يتخوف العلماء من ظهور فيروس "نيباه" القاتل الذي تنقله الخفافيش، وتعتبر جائحة عابرة للقارات أشد من كورونا.

٢. تختلف أعراض الإصابة من لا شيء إلى الحمى والسعال والصداع وضيق التنفس والارتباك.

٣. يثير الفيروس قلق كبير لأنه ليس له علاج، ومعدل الوفيات الناجم عن الإصابة به مرتفع.

٤. إذ يترواح معدل وفيات فيروس نيباه بين 40% و75%، بحسب المكان الذي يتفشى فيه.

٥. فترة حضانة "نيباه" قد تصل إلى 45 يوما، تتيح له الفرصة للانتشار، لأن المصاب لن تظهر عليه أية أعراض.

٦. وقد تنتقل العدوى إما عبر الملامسة المباشرة أو عبر تناول أطعمة ملوثة بالفيروس.

٧. وتتراوح أعراض المرض من متلازمة تنفسية والتهاب الحلق وآلام في الجسم وتعب عام والتهاب الدماغ، الذي يسبب نوبات التشنج ويفضي إلى الموت.

٨. ولم يكن فيروس نيباه، حديثًا، وإنما ظهر في عام 1998 و1999، وتم تسجيل أول حالة إصابة به في ماليزيا وكان نتيجة انتقاله من الخفافيش إلى الإنسان.

٩. وانتقل في مجموعة من الدول مثل سنغافورة وكمبوديا ودول شرق آسيا، وحتى الآن يحدث تسجيل حالات إصابة به نظرًا لانتقاله الواسع بين الخفافيش والإنسان.

١٠. الفيروس ما زال منحصرًا في جنوب وشرق آسيا، والدولة الوحيدة خارج تلك الحدود وتم تسجيل حالات بها هي غانا في أفريقيا.

١١. وسجلت دولة بنجلاديش حوالي 315 حالة إصابة وتوفي أكثر من 60% من الحالات المصابة، نظرًا لأن الفيروس يتحور سنويًا.

١٢. ولم يتم تسجيل أي حالات في الشرق الأوسط أو أوروبا.

ويظن بعض العلماء أن فيروس كورونا هو فيروس نيباه نظرًا لتشابه الأعراض بينهم.

وتتراوح أعراض المرض بين متلازمة تنفسية، التهاب الحلق، آلام في الجسم، تعب عام، والتهاب الدماغ، الذي يسبب نوبات التشنج ويفضي إلى الموت. 

ويعتبر الفيروس مصدر قلق كبير نظرًا لعدم توافر علاج مع ارتفاع معدل الوفيات الناجم عن الإصابة به، إذ يتراوح معدل وفيات فيروس نيباه بين 40 و75%.

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