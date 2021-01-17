تأجيل استشكال سما المصري في تحريضها على الدعارة لـ3 فبراير

الأحد 17/يناير/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل الاستشكال المقدم من سما المصري؛ لوقف حُكم حبسها، في قضية التحريض على الدعارة، لجلسة 3 فبراير.

وكانت مستأنف المحكمة الاقتصادية، قبلت استئناف سما المصري وخففت حبسها من 3 سنوات إلى سنتين وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.

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