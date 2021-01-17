رومينجه يكشف مفاجأة عن بيب جوارديولا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:35 م
بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
وكالات
كشف الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني كارل هاينز رومينيجه، مفاجأة بشأن المدير الفني الأسبق للفريق البافاري، بيب جوارديولا.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد آم زونتاج الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال رومينيغه: "بيب وأنا نكتب لبعضنا البعض عبر الرسائل النصية القصيرة إس إم إس، فهو ليس من محبي واتس آب".

وأضاف رومينيغه أنه لا يزال يتواصل مع المدير الفني الإسباني حتى بعد رحيله منذ أكثر من 4 أعوام عن النادي البافاري وانتقاله لتدريب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتابع رومينيغه: "نكتب لبعضنا البعض في عيد الميلاد ورأس السنة، ونحن على اتصال منتظم ببعضنا البعض".

ووصف رومينيغه غوارديولا، الذي يحتفل غداً الإثنين، بعيد ميلاده الخمسين، بأنه صديقه "فقد نشأت بيننا صداقة حقيقية".

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