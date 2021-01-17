إسرائيل تسجل 27 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، اليوم الأحد، تسجيل 27 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.





وشددت إسرائيل، إجراءات العزل العام في محاولة لكبح زيادة حادة في الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وتعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن يكون كل البالغين الإسرائيليين قادرين على الحصول على اللقاح بنهاية مارس.





وتتصدر إسرائيل، البالغ عدد سكانها حوالي تسعة ملايين، دول العالم في التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. لكن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى قرابة 8000 حالة، وهو الأعلى منذ شهور، بحسب رويترز.