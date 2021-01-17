عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

الأحد 17/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
فجر الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الأهلي ومنتخب مصر صباح اليوم الأحد مفاجأة من العيار الثقيل.


وكانت المفاجأة في أن صلاح محسن طلب بالفعل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية من أجل المشاركة في دقائق أكثر.


وأضاف: " مهاجم الأهلي يمتلك بالفعل الكثير من العروض القوية في إنتظار موقف القلعة الحمراء من رحيله وأي وجهة سوف يسلكها خاصةً أنه يرغب في المشاركة رفقة الأوليمبي المصري في الأولمبياد.

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