لحصولهم على المركز الأول.. تكريم المشاركين في المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا والتقزم بنقادة

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تفقد حازم عمر نائب محافظ قنا المنظومة الطبية بمدينة نقادة لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين رافقه خلالها ياسر حمادي رئيس مجلس المدينة والدكتور عماد رشدي مدير الادارة الصحية بالمدينة.



حيث شارك عمر، في لقاء التكريم الذي أعدته الإدارة الصحية بالمدينة للمشاركين في أعمال المبادرة الرئاسية الخاصة بالكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم لطلاب المدارس الابتدائية بمناسبة حصولهم على المركز الأول على مستوى المحافظة حيث أنهوا فحص وإدخال بيانات ٩٤٪ من الطلاب المستهدفين وقام نائب المحافظ بتسليمهم دروع تقديرا لجهدهم المبذول.



قام نائب المحافظ بالمرور على مستشفى نقادة المركزي ووحدتي كوم بلال وكوم الضبع حيث قام بتفقد بعض الأقسام بهم ( الاستقبال والعظام والصيدلية والأسنان وطب الأسرة والمعمل ) وقد تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال بنفسه فضلا عن تأكده من التزام الأطباء والمواطنين المترددين على المستشفى والوحدات الصحية بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.