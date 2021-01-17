نائب محافظ قنا يتفقد إنشاءات مجمع مواقف نقادة الجديد

الأحد 17/يناير/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها بمجمع مواقف نقادة الجديد وذلك للوقوف على حجم الأعمال على أرض الواقع ومعرفة نسب التنفيذ رافقه خلال جولته ياسر حماد رئيس مجلس المدينة.

استمع عمر خلال زيارته إلى شرح مفصل من مهندسي المشروع اوضحوا فيه المداخل والمخارج وأماكن الانتظار الخاصة بالسيارات والركاب ونسب التنفيذ موجها مسئولي الوحدة المحلية بالبدء في تشجير وزرع أعمدة الإنارة بمحيط المجمع بالتزامن مع الأعمال التي يجري تنفيذها لإضفاء المظهر الجمالي المكان

والجدير بالذكر أن مجمع مواقف نقادة مقام على مساحة 18 الف م وبلغت تكلفة ما تم تنفيذه بالمشروع حوالي ٥ مليون جنيه فيما بلغت نسبة التنفيذ ٦٠ ٪ من مجمل الأعمال وانه من المقرر أن يحدث نوع من السيولة المرورية بقلب المدينة حيث سيتم نقل كافة المواقف الداخلية والإقليمية إليه.

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