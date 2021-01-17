هشام نصر يوضح أسباب الفوز على مقدونيا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أشاد هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد بالمستوى المميز الذي قدمه الفراعنة أمام منتخب مقدونيا يوم أمس السبت في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم المقامة في القاهرة.


وقال نصر في تصريحات صحفية أن المنتخب حقق نتيجة رائعة وظهر بشكل أفضل من المواجهة التي تمكن من الفوز فيها على حساب تشيلي في الجولة الافتتاحية.


وأنهى أن الروح الجماعي والندية التي ظهر عليها اللاعبون هي ما ساعدت في إكتساح مقدوناي ويعتبر هذا الفوز رسالة لجميع منتخبات العالم المشاركين في البطولة.

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