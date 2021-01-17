الضرائب: الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية إلزامي لجميع الشركات (فيديو)

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قال محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن هناك قرار رقم 518 لسنة 2020، بإلزام 347 شركة للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية عليها في 15 فبراير 2021، منوهًا بأن هناك 4 محددات رئيسية للانضمام للمنظومة وهي التسجيل على منظومة الفواتير الإلكترونية، وتكويد السلع والخدمات الخاصة بكل شركة، والتوقيت الالكتروني، والتكامل بين السيستم الخاص بهذه الشركات والسيستم الخاص بالمنظومة.وأضاف "الجيار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المصلحة وفرت مركز خدمة لمنظومة الفواتير الالكترونية بالمركز الضريبي لكبار الممولين لتقديم المساعدة في تسجيل تلك الشركات على المنظومة.وأوضح مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، أن الانضمام للمنظومة يعود على الشركات بالعديد من المميزات منها تصنيفها داخل مصلحة الضرائب بأنها شركات ذات مخاطر منخفضة بما يتيح لها تقليل الفحص بشكل كبير وينتج عنه ثقة متبادلة بين الشركات ومصلحة الضرائب، كما أن تشغيل المنظومة يترتب عليه الغاء الفواتير الورقية بما يقلل من تكلفة التعاملات بتلك الشركة وتكلفة الأرشفة الورقية، كما أنه سيكون هناك مصداقية كاملة لدى مصلحة الضرائب عن هذه الشركات، مشددًا على أن الانضمام للمنظومة أصبح إلزامي على جميع الشركات، مشيرًا إلى أن المصلحة تقوم بتطبيق المنظومة على مراحل، وهذه المرحلة الثانية منها.