نائب محافظ قنا يوجه بتفعيل خدمتي النداء الآلي ورسائل sms بمركز الخدمات التكنولوجية

الأحد 17/يناير/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم الاحد مركز الخدمات التكنولوجية بمدينة نقادة لمتابعة دورة العمل به والوقوف على إجراءات تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين.

وأكد عمر، خلال جولته، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، مؤكدا أهمية دور المراكز التكنولوجية الذي يتماشى مع توجه الدولة المصرية الحديثة نحو الرقمنة وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بهدف تقليص زمن تقديمها والمساهمة في القضاء على كافة أشكال الفساد.

ووجه القائمين على المركز بتفعيل خدمتي النداء الآلي ورسائل sms التي تفيد المواطنين بالإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في الشكاوى التي تقدموا بها، كما اكد على تفعيل شاشات العرض الموجودة بصالة انتظار المواطنين ليتسنى لهم معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة الخاصة بالخدمات الراغبين في الحصول عليها.

وتابع نائب المحافظ مع مشرفي النظام الدورة المستندية لطلبات التصالح المقدمة بمختلف مراحلها بدءا من مرحلة تلقي الطلبات مرورا بمرحلتي الفحص والتسجيل على المنظومة حتى مرحلة استخراج النموذج 3، الذي يفيد بأن المخالف قد تقدم بطلب للتصالح علي مخالفات البناء التي ارتكبها.

وفي السياق ذاته تفقد نائب المحافظ الاعمال الإنشائية التي تجري بالمركز التكنولوجي بمبني الوحدة المحلية الجديد المقام على حوالي ٤٦٠ م2، وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ١٧.٥ مليون جنيه.

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