نائب محافظ قنا: نؤكد ضرورة حصول المواطن على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر

الأحد 17/يناير/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
أكد حازم عمر، نائب محافظ قنا، على ضرورة حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر وبالمواصفات القياسية المقررة باعتباره من أساسيات الحياه للمواطن القنائي.
وأشار نائب محافظ قنا، الى أنه قام بجولة ميدانية لعدد من المخابز الحكومية والأهلية بمدينة نقادة للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص المحافظة علي متابعة أداء الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين ومستحقي الدعم.
وأوضح أنه قام بالمرور علي مخبزين من المخابز البلدية بالمدينة وقام بمراجعة وزن رغيف الخبز للتأكد من مراعاة الأوزان المقررة من قبل وزارة التموين كما استفسر من المواطنين عن مدى رضاهم عن جودة الخبز المُقدم وتوافره، موجها بمتابعة أعمال التطهير والتعقيم الدورية المستمرة والتزام العاملين بالمخابز بالإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.
وأكد نائب المحافظ مؤكدا علي استمرار الجولات الميدانية المفاجئة على المخابز لضبط عملية إنتاج الخبز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية حقوق المواطنين.

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