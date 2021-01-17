تطوير طريق نقادة الأقصر الزراعي بقيمة 50 مليون جنيها في قنا

الأحد 17/يناير/2021 - 02:20 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن أعمال الرصف بطريق نقادة الأقصر الزراعي، يجري رصفه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ويبلغ طوله ٣٢ كم، بتكلفة مالية تصل إلى ٥٠ مليون جنيه منها ٢٢ كم داخل نطاق المحافظة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من رصف ١٥ كم من إجمالي طول الطريق.
وأشار عمر إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمدينة نقادة اليوم أعمال الرصف التي تجري بطريق نقادة الأقصر الزراعي رافقه خلالها ياسر حمادي رئيس مجلس مدينة نقادة ومسئولي مديرية الطرق والنقل.

أخبار تهمك

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ ثلث ساعة

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ ساعتين و 55 دقيقة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ ساعتين و 26 دقيقة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

12:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»