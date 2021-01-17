تطوير طريق نقادة الأقصر الزراعي بقيمة 50 مليون جنيها في قنا

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قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن أعمال الرصف بطريق نقادة الأقصر الزراعي، يجري رصفه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري ويبلغ طوله ٣٢ كم، بتكلفة مالية تصل إلى ٥٠ مليون جنيه منها ٢٢ كم داخل نطاق المحافظة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من رصف ١٥ كم من إجمالي طول الطريق.

وأشار عمر إلى أن المحافظة ستشهد خلال الفترة المقبلة طفرة هائلة وملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمدينة نقادة اليوم أعمال الرصف التي تجري بطريق نقادة الأقصر الزراعي رافقه خلالها ياسر حمادي رئيس مجلس مدينة نقادة ومسئولي مديرية الطرق والنقل.

