محافظ المنيا يستقبل السفير الإيطالي لتعزيز فرص التعاون والشراكة

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استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم، السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى والوفد المرافق له، وذلك في إطار دعم العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الجانبين وتنمية وتعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في شتى المجالات.



جاء ذلك بحضور اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندس عمر درويش وكيل وزارة الري والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.



وأكد السفير الإيطالي على أن العلاقات بين إيطاليا ومصر تاريخية وممتدة وتقوم على المصالح المشتركة والتعاون المثمر في مجال الاستثمار والثقافة والبعثات الأثرية.



وأعرب السفير الايطالي عن سعادته الغامرة بتواجده على ارض محافظة المنيا، صاحبة التاريخ العظيم، واصفا المنيا بانها "مدينة جميلة"، وتتمتع بطقس معتدل ومناطق اثرية جاذبة، لافتًا أنه سيعود الي زيارتها قريبًا لزيارة المناطق الأثرية بها.

وأشاد محافظ المنيا، بقوة ومتانة العلاقات بين الطرفين، واستعرض مع السفير الايطالي أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها "عروس الصعيد "من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة.



واكد المحافظ حرص الدولة المصرية، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيق التنمية الشاملة في كافة ربوع الوطن، حيث ستحظى المحافظة بافتتاح عدد كبير من المشروعات القومية والتنموية والخدمية هذا العام.

ودعا المحافظ السفير الايطالي الى زيارة عدد من الأماكن السياحية التي تزخر بها المحافظة، منها دير السيدة العذراء بمركز سمالوط، وهو أحد المواقع المهمة التي مرت بها العائلة المقدسة وأقامت فيها أثناء رحلتها إلى مصر.

هذا وسيتابع المحافظ والسفير الايطالي أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتي يجري تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه.

