نائب محافظ قنا: رفع كفاءة مجزر نقادة بمليون و500 جنيهًا

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تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة التي يجري تنفيذها بمجزر مدينة نقادة، رافقه خلالها ياسر حماد، رئيس مجلس المدينة ومسئولي إدارة الطب البيطري بالمدينة.



وأوضح نائب المحافظ أن الأعمال توسعة وتطوير المجزر تتم في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة وتشمل إقامة عنبر ذبح جديد وخزان للمياه واخر للصرف بالإضافة إلى رفع كفاءة المجزر الحالي بتكلفة مالية تقدر بحوالي مليون و٥٠٠ الف جنيه لتصل القدرة الاستيعابية للمجزر إلى حوالي ٥٠ رأس يوميا.

وأكد نائب المحافظ خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض للمواطنين موجها مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة.

