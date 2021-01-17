إزالة 15 حالة تعد على حرم الطريق وصيانة أعمدة الانارة بمركز مغاغة بالمنيا

Advertisements

نظمت الوحدة المحلية لمركز مغاغة بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، بالشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية بالمركز، بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية وفتح الطرق امام المارة من المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

من جانبه، قال محمد السيد رئيس المركز، انه تم خلال الحملات إزالة 15 حالة تعد على حرم الطريق، بالإضافة لإزالة حالتي من الاشغالات الثابتة، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لرفع الاشغالات تمهيدًا لرصف الطرق بالمركز.

وأضاف رئيس المركز، انه بجانب حملات رفع الاشغالات، تم تركيب 26 كشاف ليد جديد، ضمن الجدول الزمني المحدد لإحلال وتجديد أعمدة الانارة المتهالكة، واجراء اعمال الصيانة الدورية بصفة دورية ومستمرة، وذلك قبل البدء في اعمال رصف الطرق.