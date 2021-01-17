إيقاف حالة بناء بدون ترخيص ورفع المخلفات الصلبة بقرية دماريس بالمنيا

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أوقفت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص، بقرية دماريس، وذلك ضمن جهود المحافظة للقضاء على التعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه مخالفة التعليمات الصادرة عن الدولة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالقضاء على عشوائية البناء والعمل على رصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، أنه تم رصد المخالف، وعلى الفور تم إيقاف اعمال البناء بالإضافة للتحفظ على مواد البناء المستخدمة، وتحرير محضر بالواقعة للتحويل للنيابة العسكرية لتحقيق، مشيرًا الي استمرار جهود الوحدة المحلية في متابعة منظومة النظافة العامة حيث تم مواصلة اعمال رفع المخلفات الصلبة وتراكمات القمامة بنطاق القرية.