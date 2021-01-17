احذروا القلق.. 3 نصائح جديدة للمصريين بشأن كورونا

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قدم عدد من المختصين عدة نصائح جديدة من أجل التعامل مع فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، خاصة في ظل ظهور سلالة جديدة منه في الفترة الأخيرة تعد الأشد انتشارا.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



هذه الحالة دليل على الإصابة بكورونا

وقال الدكتور طه عبدالحميد عوض، أستاذ الأمراض الصدرية والحساسية بجامعة الأزهر، إنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة لمدة 4 أيام يمكن تشخيصها فى هذه الحالة بأنها فيروس كورونا، وذلك مع ازدياد حالة السعال، وصعوبة فى التنفس.





وفي تصريحات تليفزيونية، أشار إلى أن السعال المتواصل يؤدى بدوره لصعوبة فى التنفس، والبحث عن مصدر للتنفس الصناعى، مطالبا المواطنين بسرعة التوجه للطبيب بمجرد ظهور أعراض للسعال، وارتفاع درجات الحرارة.



لا للقلق والاكتئاب

فيما أوصت الدكتورة أمنية ماضي، أخصائي الطب النفسي، بأهمية الابتعاد عن القلق والاكتئاب لأنهم يساهمان في اقتراب فيروس كورونا للمواطنين.



وتابعت: "ممكن نتوهم إننا مصابين بفيروس كورونا ونتوهم لإإننا مصابين بأعراضها، ولو حد اتكلم قدامنا وهو عنده ضيق نفس نحس بضيق نفس، وده ممكن يحصل في أي مرض تاني، لأن المشكلة إننا بنواجه حاجة مجهولة حتى للأطباء، لكن لازم منسيبش نفسنا للقلق، لأننا لو سيبنا نفسنا ممكن يجي لنا كورونا، وفي ناس بتموت من الوهم".



الشباب مستهدفون

وكشفت تقارير طبية عن سلالة كورونا الجديدة أن الشباب مستهدفون بشدة في هذه الفترة لذا يجب عليهم توخي الحذر.



وقالت التقارير: "يعاني المصابون بكورونا خلال الموجة الثانية أعراضا أكثر حدة، كما أن المرضى هذه المرة أصغر سنا، ويظلون في المستشفى فترة أطول، ولا نستطيع التنبؤ بالتداعيات بعد الشفاء".



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".