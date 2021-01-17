غداً "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالي قرية دلجا بمركز ديرمواس

الأحد 17/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دلجا بمركز ديرمواس، والتي تستمر على مدار يومين بدءً من غدًا الاثنين، ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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