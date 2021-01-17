"يلا صيانة" لتحويل الرواكد الحديدية لخدمة المرضى بمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة

الأحد 17/يناير/2021 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أطلقت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، اليوم الأحد، مبادرة جديدة تحت شعار "يلا صيانة" من خلال الفنيين والعاملين بالمستشفى، لتحويل الرواكد الحديدية من كراسي ثابته ومتحركة خاصة بالمرضى وإصلاحها ودخولها الخدمة مرة أخرى، بعد أن كان يجرى تركها بالمخازن وبجوار السور الداخلب لها أو إهدارها أوبيعها خردة عن طريق طرحها مناقصات.

وقال الدكتور محمد ناجي، مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، إن مبادرة "يلاصيانة" لاقت استحسانا كبيرا من الفنيين والعمال، ويتم حصر وفرز الكراسى الثابتة والمتحركة والمقاعد المتهالكة، وتجمعيها داخل مخزن ثم البدء فى أعمال اللحامات والصيانة، وربط الهياكل الحديدية وإعادتها لحالتها من جديد.

وأوضح أنه يجرى تشجيع وتحفيز الفنيين والعاملين بالمبادرة، وجرى إطلاقها بجميع أقسام المستشفى، واستهدفت جميع الكراسي والمقاعد التي كانت من الممكن أن تتحول إلى خردة وتباع بأسعار متدنية.

وأكد ناجي، أن فكرة المبادرة جيدة ومتميزة لبث روح الولاء والانتماء والحفاظ على الممتلكات العامة.

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