خالد الغندور يغازل رمضان صبحي: "طريقة لعبك لايقة على الزمالك"

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن رغبته في أن يكون رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم في نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، لاعبًا في الفارس الأبيض يومًا ما.





ونشر خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة للاعب رمضان صبحي وعلق عليها: "اتمني انا اري رمضان صبحي لاعبًا في نادي الزمالك، الصراحة طريقة لعبك وشخصيتك لايقة علي الزمالك".





وكان رمضان تألق في آخر مباراة لفريق بيراميدز في الدوري، أمام المقاولون العرب في الجولة السابعة، وسجل هدفين من انتصار الفريق السماوي بثلاثية مقابل هدف.





وأصبح قائد المنتخب الأولمبي في صدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، رفقة الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، واحمد سمير لاعب طلائع الجيش، برصيد 4 أهداف لكل منهم.



