أبرز أنشطة البابا تواضروس في دير القديس مكاريوس بجبل القلالي

استقبل دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، الجمعة، أول أمس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في ثاني زيارة لقداسته للدير وقام البابا بالعديد من الأنشطة وهي كالآتي:





-تدشين ثلاثة مذابح بكاتدرائية دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي:

قام البابا تواضروس في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت بصلوات تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري التي تم إنشاؤها بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي يشاركه عدد من أحبار الكنيسة.





وتم تدشين المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بينما حمل المذبح البحري اسم الشهيد مارمينا العجائبي والقديس البابا كيرلس السادس والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا باخوميوس وتلميذه القديس تادرس.





وهذه المرة الثانية التي تجرى فيها صلوات تدشين بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، كانت المرة الأولى في شهر فبراير من عام ٢٠١٨ ودشن خلالها كنيسة الدير الأثرية وكنيسة الآباء الرهبان.





- البابا يسجل حدث التدشين تذكارًا في كتاب السنكسار:

كما قام البابا تواضروس أول أمس الجمعة بتسجيل حدث التدشين تذكارًا في كتاب السنكسار الخاص بكاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.





- البابا يدشن معمودية الكاتدرائية الجديدة:

كما قام البابا أثناء زيارته بدير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي بتدشن معمودية الكاتدرائية الجديدة وشاركه التدشين الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ورئيس الدير.





- البابا تواضروس يكشف صلوات ومراحل التدشين:

كما ألقى البابا تواضروس الثاني، كلمة، عقب تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري في دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.



