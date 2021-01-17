وكيل البرلمان يكشف سبب استدعاء الحكومة إلى المجلس (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة اجتمعت اليوم ونظرت أهم الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها ومن أهمهم مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها.

وأشار "سعد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه في ضوء التقرير المقدم من الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2022، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات على أداء الحكومة في البرنامج المقدم منها.

وأضاف أن اللجنة العامة قررت استدعاء رئيس الوزراء والوزراء للحضور إلى البرلمان في جلسات عامة متتالية يتم ترتيبها، بحيث يحضر كل يوم وزيرين للنظر في موقف وزاراتهم.

أخبار تهمك

نجم إنبي يترقب عرض الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

ريال مدريد يحدد شرطه لرحيل أودريوزولا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يرتدي الزي البديل أمام البنك الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

صلاح محسن يتلقى 3 عروض للرحيل عن الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

رغم إيقافه..ميدو: يحق لمحمود علاء المشاركة في لقاء الجونة

منذ حوالي 14 ساعة

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة

منذ حوالي 20 ساعة

سمير صبري يحسم الجدل بشأن زواج عبد الحليم حافظ من سعاد حسني

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

منذ أقل من ساعتين

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ حوالي 17 ساعة

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل .. أول تعليق من شعبة الدخان على زيادة أسعار السجائر

منذ ساعتين و 9 دقيقة

فينالدوم يصدم ليفربول من أجل برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:02 ص

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

09:17 م

كومان يعرض حلا على برشلونة للخروج من النفق المظلم

12:24 م

توصية موسيماني تبعد نجم الأهلي عن سموحة

12:57 م

مفاجأة سارة في الزمالك قبل مواجهة الجونة

01:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»