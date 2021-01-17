وكيل البرلمان يكشف سبب استدعاء الحكومة إلى المجلس (فيديو)

قال المستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة اجتمعت اليوم ونظرت أهم الموضوعات الموجودة على جدول أعمالها ومن أهمهم مدى التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها.





وأشار "سعد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أنه في ضوء التقرير المقدم من الحكومة بشأن تنفيذ البرنامج خلال الفترة ما بين 2018 وحتى 2022، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات على أداء الحكومة في البرنامج المقدم منها.



