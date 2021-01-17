محافظ أسوان: ملف متضرري السد العالي لم يفتح منذ 100 عاما (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 01:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعويض أهالي النوبة المتضررين من بناء السد العالي، وخزان أسوان، والحكومة قامت بحصر المتضررين وبلغ عددهم 11500 متضرر.

وأشار "عطية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الأحد، إلى أنه تم تعويض 6171 متضرر خلال المرحلة الأولى، وسيتم تعويض 5329 متضرر خلال المرحلة الثانية، موضحا أنهم يقدمون أكثر من اختيار للمتضررين للاختيار منهم، كتعويض مادي، أو وحدة سكنية، أو أرض بديلة.

وأضاف أن ملف تعويض متضرري بناء السد العالي لم يفتح منذ 100 عام، مؤكدا أن هناك رضا من المتضررين عن آلية تعويضهم.

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