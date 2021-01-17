مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 6 نقاط بختام جلسة الأحد

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.41% خاسراً 6.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 568 ألف دينار بحرينى.







