مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 6 نقاط بختام جلسة الأحد

الأحد 17/يناير/2021 - 01:42 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.41% خاسراً 6.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 568 ألف دينار بحرينى.


 وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 27.7% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.38%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.77%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%.

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