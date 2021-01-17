مؤشر سوق البحرين المالي يخسر 6 نقاط بختام جلسة الأحد
الأحد 17/يناير/2021 - 01:42 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.41% خاسراً 6.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 5.7 مليون سهم بقيمة 568 ألف دينار بحرينى.
وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 27.7% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.38%، المصرف الخليجي التجاري بنسبة 3.77%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.33%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.92% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%.