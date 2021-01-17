التباين يسيطر علي أداء مؤشرات بورصة الكويت في ختام التعاملات

بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.94 نقطة ليغلق عند مستوى 5654.34 نقطة، وانخفض هبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.19% خاسراً 11.76 نقطة ليغلق عند مستوى 6171.03 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.40% رابحاً 18.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4637.59 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.66% رابحاً 31.35 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.94 نقطة ، وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 229.3 مليون سهم بقيمة 25.1 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8904 صفقة.







